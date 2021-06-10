Afganistan'da bombalı saldırıda 6 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti - Son Dakika

Afganistan'ın kuzeyindeki Baglan vilayetinde bulunan askeri karakola bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda, 6 güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi.

Baglan İl Şura Vekili Bismillah Ataş, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, saldırganın bomba yüklü araçla Bağ Şamal bölgesindeki askeri karakolu hedef aldığını söyledi.

Ataş, saldırıda 6 güvenlik görevlisinin öldüğünü, 10 güvenlik görevlisinin yaralandığını bildirdi.

Saldırıyı üstlenen Taliban, ölen ve yaralanan güvenlik güçlerinin sayısının 50 olduğunu iddia etti.

Afganistan'da barış sürecinin belirsizliği sürerken şiddet olayları arttı.

Mayıs başından bu yana ABD askerlerinin çekilmeye başlamasıyla ortaya çıkan güvenlik boşluğundan istifade eden Taliban, geçen aydan bu yana saldırılarını artırdı.

Saldırılarla Taliban'ın toprak hakimiyetini genişlettiği belirtiliyor.