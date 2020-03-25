Afganistan'da bombalı saldırıda 8 sivil öldü - Son Dakika

Afganistan'da bombalı saldırıda 8 sivil öldü
6 saat önce
Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinin Musa Kale ilçesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 8 sivil hayatını kaybetti.
Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinin Musa Kale ilçesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 8 sivil hayatını kaybetti.
Helmand Valiliği Sözcüsü Ömer Zuvak, yaptığı açıklamada, Musa Kale'nin Ruşan Taver bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, sivilleri taşıyan aracın bölgeden geçtiği sırada patladığını söyledi.
Saldırıda 8 sivilin yaşamını yitirdiğini ifade eden Zuvak, bombanın bölgeye Taliban tarafından yerleştirildiğini kaydetti.
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 11:18 Kaynak: AA
Son Dakika ABD'de koronavirüs sebebiyle ölenlerin sayısı 802'ye yükseldi Koronavirüs salgınında bir ilk! Kronik rahatsızlığı bulunmayan 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti Antalya'da koronavirüs yasakları denizseverleri durduramadı Kadın doktoru darbeden genç kız: Elini kaldırdı, tokat atacak sandım