Afganistan'da bombalı saldırıda 8 sivil öldü - Son Dakika

Afganistan'da bombalı saldırıda 8 sivil öldü
6 saat önce
Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinin Nahri Serac ilçesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 8 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.
Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinin Nahri Serac ilçesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 8 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.
Helmand Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Zaman Hamdard, basına yaptığı açıklamada, Nahri Serac ilçesinin Zanbali köyünde yol kenarına yerleştirilen bombanın, sivilleri taşıyan aracın bölgeden geçtiği sırada patladığını söyledi.
Patlamada 8 sivilin yaşamını yitirdiğini ifade eden Hamdard, 2 sivilin yaralandığını belirtti.
Hamdard, bombanın bölgeye Taliban tarafından yerleştirildiğini kaydetti.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 12:38 Kaynak: AA
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