Afganistan'da bombalı saldırıda 8 sivil öldü - Son Dakika

Hamdard, bombanın bölgeye Taliban tarafından yerleştirildiğini kaydetti.

Patlamada 8 sivilin yaşamını yitirdiğini ifade eden Hamdard, 2 sivilin yaralandığını belirtti.

Helmand Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Zaman Hamdard, basına yaptığı açıklamada, Nahri Serac ilçesinin Zanbali köyünde yol kenarına yerleştirilen bombanın, sivilleri taşıyan aracın bölgeden geçtiği sırada patladığını söyledi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Tartıştığı komşusunu öldüren, kendi annesini de bıçaklayan kişi intihar etti