Afganistan'da bombalı saldırıda 9 kişi öldü - Son Dakika

Öte yandan Afganistan hükümetine göre yaklaşık 2 haftadır yabancı güçlerin çekilmeye başlamasından bu yana ülkede şiddet olayları arttı.

BM Afganistan Yardım Misyonuna (UNAMA) göre, son zamanlarda en çok can kayıpları yol kenarına yerleştirilen bombaların patlatılması yüzünden yaşanıyor.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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