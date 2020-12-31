Afganistan'da bombalı saldırıda bir kişi öldü - Son Dakika

Afganistan'da bombalı saldırıda bir kişi öldü

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti.

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti. Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, basına yaptığı açıklamada, Nangarhar'ın merkezi Celalabad şehrinde yol kenarına yerleştirilen bombanın patladığını söyledi. Hogyani, patlamada bir kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Başkent Kabil'de de sabah saatlerinde düzenlenen bombalı saldırıda bir kişi hayatını kaybetmiş, iki kişi yaralanmıştı.

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