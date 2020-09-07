Afganistan'da bombalı saldırıda bir sivil öldü - Son Dakika

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

İbadi, saldırıda bir sivilin yaşamını yitirdiğini, bir sivilin yaralandığını belirtti.

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