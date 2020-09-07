Afganistan'da bombalı saldırıda bir sivil öldü - Son Dakika

Afganistan'ın Uruzgan vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda bir sivil hayatını kaybetti.
Uruzgan Valiliği Sözcüsü Zilgey İbadi, basına yaptığı açıklamada, Uruzgan'ın Çinartu ilçesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, sivilleri taşıyan aracın bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını söyledi.
İbadi, saldırıda bir sivilin yaşamını yitirdiğini, bir sivilin yaralandığını belirtti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2020 09:51 - Kaynak: AA
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