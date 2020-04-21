Afganistan'da bombalı saldırıda emniyet müdürü yaralandı - Son Dakika

Afganistan'ın Daykundi vilayetinin Patu ilçesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu İl Emniyet Müdürü General Gulam Sahi Gafuri'nin yaralandığı bildirildi.

Daykundi Valisi Sayed Enver Ala Rahmati, gazetecilere yaptığı açıklamada, Patu ilçesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, Daykundi İl Emniyet Müdürü General Gulam Sahi Gafuri'nin içinde bulunduğu makam aracının bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını söyledi.

Saldırıda emniyet müdürünün iki korumasının hayatını kaybettiğini ifade eden Rahmati, emniyet müdürü ile iki korumasının da yaralandığını belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.