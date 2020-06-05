Afganistan'da bombalı saldırıda emniyet müdürü ve amiri yaralandı - Son Dakika

Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinin Oba ilçesinde düzenlenen bombalı saldırıda emniyet müdürü ve emniyet amirinin yanı sıra 2 polisin yaralandığı bildirildi.
Herat Emniyet Müdürlüğü basın sorumlusu Atikullah Vesik, gazetecilere yaptığı açıklamada, Oba-Herat otoyoluna yerleştirilen bombanın, Oba ilçe emniyet müdürü ve emniyet amirinin makam aracının bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını söyledi.
Vesik, saldırıda emniyet müdürü ve amirinin yanı sıra 2 polisin yaralandığını belirtti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.