Afganistan'da bombalı saldırıda ilçe emniyet müdürü öldü - Son Dakika

Kilival, saldırının ardından çıkan çatışmada Taliban'ın da kayıp verdiğini kaydetti.

Kilival, Taliban militanlarınca düzenlenen saldırıda ilçe Emniyet Müdürü Himmet ile 3 polisin yaşamını yitirdiğini, 4 polisin de yaralandığını söyledi.

Sayed Kerem ilçe Kaymakamı Şerif Kilival, basına yaptığı açıklamada, ilçe Emniyet Müdürü Himmet'in, göreve başlamasının hemen ardından Taliban saldırısına uğrayan polis karakoluna desteğe giderken Çinui bölgesinde bombalı saldırıya uğradığını belirtti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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