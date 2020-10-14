Afganistan'da bombalı saldırılar: 10 ölü - Son Dakika

Saldırıları henüz üstlenen olmadı.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Aryen, basına yaptığı açıklamada, Herat'ın Kişk Kohne ilçesinde ve Kunar'ın Esmar ilçesinde yol kenarına yerleştirilen bombaların, sivilleri taşıyan araçların geçişi sırasında patlatıldığını belirtti.

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