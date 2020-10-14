Afganistan'da bombalı saldırılar: 10 ölü - Son Dakika

Afganistan'da bombalı saldırılar: 10 ölü

14.10.2020 14:53
Afganistan'da bombalı saldırılar: 10 ölü, System.String[]

Afganistan'ın Herat ve Kunar vilayetlerinde düzenlenen bombalı saldırılarda 10 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

Afganistan'ın Herat ve Kunar vilayetlerinde düzenlenen bombalı saldırılarda 10 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Aryen, basına yaptığı açıklamada, Herat'ın Kişk Kohne ilçesinde ve Kunar'ın Esmar ilçesinde yol kenarına yerleştirilen bombaların, sivilleri taşıyan araçların geçişi sırasında patlatıldığını belirtti.

Saldırılarda 10 sivilin yaşamını yitirdiğini, 13 sivilin de yaralandığını söyleyen Aryen, saldırılardan Taliban'ı sorumlu tuttu.

Saldırıları henüz üstlenen olmadı.

İçişleri Bakanlığı, Afganistan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afganistan'da bombalı saldırılar: 10 ölü - Son Dakika

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