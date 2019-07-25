Son Dakika Haberleri: Afganistan'da bombalı saldırılar: 11 ölü
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Afganistan'da bombalı saldırılar: 11 ölü

56 dakika önce

Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen 3 ayrı bombalı saldırıda 11 kişi hayatını kaybetti.

Afganistan'da bombalı saldırılar: 11 ölü, System.String[]
Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen 3 ayrı bombalı saldırıda 11 kişi hayatını kaybetti.
İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, başkentte bugün 3 saldırı düzenlendiği belirtildi.
Saldırıların ilkinde bir intihar eylemcisinin Maden ve Petrol Bakanlığı personelini taşıyan minibüsü hedef aldığı, ikincisinin mayınlı saldırı olduğu, üçüncüsünde de bomba yüklü bir aracın infilak ettirildiği kaydedildi.
Saldırılarda biri çocuk, 5'i kadın toplam 11 kişinin yaşamını yitirdiği, 45 kişinin yaralandığı kaydedilen açıklamada, kurbanların hepsinin sivil olduğu bildirildi.
Taliban sadece bomba yüklü araç saldırısını üstlendi.
ABD Genelkurmay Başkanı Dunford Afganistan'da
Diğer yandan ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford, Taliban ile 2011'den bu yana devam eden savaşı sonlandırmak üzere barış müzakerelerini yürüten ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Khalilzad ve NATO yetkilileriyle görüşmek üzere Afganistan'da bulunuyor.
Uzmanlar, Taliban'ın, Dunford Afganistan'dayken saldırı düzenleyerek, görüşmelerde avantaj sağlamaya çalıştığını belirtiyor.
Afganistan, Kabil, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 02:09 Kaynak: AA
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