Afganistan'da bugün FETÖ'den alınan 5 okulla birlikte ülkedeki toplam 13 okul Türkiye Maarif...
1 saat önce
Afganistan'da bugün FETÖ'den alınan 5 okulla birlikte ülkedeki toplam 13 okul Türkiye Maarif Vakfı'na devredildi.
Afganistan
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 11:18 Kaynak: AA
'da bugün FETÖ'den alınan 5 okulla birlikte ülkedeki toplam 13 okul Türkiye
Maarif Vakfı'na devredildi.
Bakan Albayrak: 17 yıllık AK Parti döneminde ilk defa cari fazla vereceğiz
Afganistan'daki FETÖ okullarının devir işlemi tamamlandı
CHP lideri Kılıçdaroğlu, ilk kez İBB'yi ziyaret etti! İmamoğlu, genel başkanına söz verdi
Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun yeni görüntüleri ortaya çıktı! Lüks yatta eski eşiyle keyif sürüyor