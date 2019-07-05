Son Dakika Haberleri: Afganistan'da bugün FETÖ'den alınan 5 okulla birlikte ülkedeki toplam 13 okul Türkiye Maarif...
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Afganistan'da bugün FETÖ'den alınan 5 okulla birlikte ülkedeki toplam 13 okul Türkiye Maarif...

1 saat önce

Afganistan'da bugün FETÖ'den alınan 5 okulla birlikte ülkedeki toplam 13 okul Türkiye Maarif Vakfı'na devredildi.

Afganistan'da bugün FETÖ'den alınan 5 okulla birlikte ülkedeki toplam 13 okul Türkiye Maarif..., System.String[]
Afganistan'da bugün FETÖ'den alınan 5 okulla birlikte ülkedeki toplam 13 okul Türkiye Maarif Vakfı'na devredildi.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 11:18 Kaynak: AA
afganistan, türkiye, Güncel
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