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Afganistan'da bulunan ABD askerlerinin çekilme süresi gecikirse ne olacak? Taliban sözcüsü çok net konuştu - Son Dakika

Afganistan'da bulunan ABD askerlerinin çekilme süresi gecikirse ne olacak? Taliban sözcüsü çok net konuştu

23.08.2021 12:27
Afganistan'da bulunan ABD askerlerinin çekilme süresi gecikirse ne olacak? Taliban sözcüsü çok net konuştu, System.String[]

ABD'nin Afganistan'daki askerlerinin çekilme sürecini başlatması sonrası Taliban, ülkede yönetimi ele geçirdi. Yaşanan son gelişmelerin ardından Afganistan'da vatandaşların ülkeden çıkması için tahliye operasyonları yürüten ABD askerlerinin bölgedeki varlığı ise tam bir bilinmeze dönüştü. 31 Ağustos'ta bölgeden çekileceklerini duyuran Biden, son olarak konuya ilişkin "Zamanı gelince değerlendireceğiz" dedi. Taliban sözcüsü ise yaşanan bu duruma karşılık "Kabul etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz hafta Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban, ülkede yeni bir hükümet kurmanın hazırlığında. Sivil halkın bir kısmı Afganistan'dan kaçmak için türlü yollar denerken, havalimanındaki izdihamı ve tahliye operasyonlarını ise orada bulunan yabancı ülkelerin askerleri sağlıyor.

"ZAMANI GELİNCE DEĞERLENDİRECEĞİZ"

Yıllardır bölgede bulunan ve son olarak çekilme kararı alarak Taliban'ın ilerleyişini hızlandıran ABD askerlerinin, ülkedeki geleceği ise belirsiz. ABD yönetimi askerlerinin 31 Ağustos'a kadar Afganistan'dan çıkacağını bildirmişti. Ancak yaşanan gelişmelerden sonra Afganistan'a ülkedeki tahliyeler için ek ABD askeri gönderilmişti. Bunun yanı sıra ABD Başkanı Biden da 31 Ağustos'tan sonra Afganistan'da asker bulundurup bulundurmayacakları sorusuna, "Zamanı gelince değerlendireceğiz" yanıtını vermişti.

"SÜRENİN UZATILMASINI KABUL ETMEYECEĞİZ"

Bir yandan yönetimi kurmak için çalışmalarını sürdüren bir yandan da Pençşir eyaletinde başlayan direniş hareketini kırmaya çabalayan Taliban'ın ise ABD askerlerinin bölgedeki varlığına ilişkin tavrı net.

Taliban sözcüsü, Biden yönetiminin Afganistan'daki askerlerin çekilmesini geciktirmesinin sonuçları olacağını söyleyerek, "Yabancı askerlerin çekilmesi için verilen sürenin uzatılmasını kabul etmeyeceğiz" dedi.

Afganistan'da bulunan ABD askerlerinin çekilme süresi gecikirse ne olacak? Taliban sözcüsü çok net konuştu

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Son Dakika Dünya Afganistan'da bulunan ABD askerlerinin çekilme süresi gecikirse ne olacak? Taliban sözcüsü çok net konuştu - Son Dakika Dünya


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