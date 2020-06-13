Afganistan'da cami imamı silahlı saldırıda hayatını kaybetti - Son Dakika

Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Tahar vilayetinin Çah AB ilçesindeki bir camide imamlık yapan Mevlevi Ainuddin, uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.
Tahar Valiliği sözcüsü Muhammed Cevad Hicri, gazetecilere yaptığı açıklamada, Çah AB ilçesindeki Halyan Camisi'nde imam olarak görev yapan Mevlevi Ainuddin'in kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradığını söyledi.
Hicri, saldırıda imam Ainuddin'in öldüğünü, saldırganların ise bölgeden kaçtığını belirtti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Böylece ülkede son iki hafta içerisinde 3 cami imamı saldırılarda hayatını kaybetti.