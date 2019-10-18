Son Dakika Haberleri: Afganistan'da camideki patlamalarda ölü sayısı 62'ye yükseldi
Son Dakika Dünya Afganistan'da camideki patlamalarda ölü sayısı 62'ye yükseldi

Afganistan'da camideki patlamalarda ölü sayısı 62'ye yükseldi

59 dakika önce

Afganistan'da bir camide meydana gelen 2 ayrı patlamada, ölü sayısı 62'ye yükselirken, yaralı sayısının 60'tan fazla olduğu açıklandı.

Afganistan'da camideki patlamalarda ölü sayısı 62'ye yükseldi, System.String[]

Afganistan'da bir camide meydana gelen 2 ayrı patlamada, ölü sayısı 62'ye yükselirken, yaralı sayısının 60'tan fazla olduğu açıklandı.

Afganistan'ın Nangarhar vilayetindeki Jaw Dara bölgesindeki camide, Cuma namazı sırasında 2 ayrı patlama meydana geldi. Nangarhar Valisi Sözcüsü Attaullah Khogyani, 62 kişinin hayatını kaybettiğini, 60'tan fazla da yaralı olduğunu duyurdu. Yaralılardan bazılarının sağlık durumunun kritik olduğu, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğu belirtildi.


Afganistan, Nangarhar, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 05:14 Kaynak: DHA
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