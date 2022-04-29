Afganistan'da camiye bombalı saldırı: 10 ölü, 15 yaralı - Son Dakika
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Afganistan'da camiye bombalı saldırı: 10 ölü, 15 yaralı

29.04.2022 18:34

- Afganistan'da camiye bombalı saldırı: 10 ölü, 15 yaralı Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Bismillah Habib, Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir camiye düzenlenen bombalı saldırı sonucu en az 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

- Afganistan'da camiye bombalı saldırı: 10 ölü, 15 yaralı

KABİL - Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Bismillah Habib, Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir camiye düzenlenen bombalı saldırı sonucu en az 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Khalifa Camisi'ne cuma namazının ardından bombalı saldırı düzenlendi. Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Bismillah Habib bombalı saldırı sonucu en az 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Görgü tanığı Feridun, saldırı hakkında, "Patlama olduktan sonra kaçtık. Birçok insan şehit oldu ve yaralandı. Gam sofrası yine bu halkın evlerine serildi. Rabbim merhamet etsin" dedi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Afganistan'da camiye bombalı saldırı: 10 ölü, 15 yaralı
Afganistan'da camiye bombalı saldırı: 10 ölü, 15 yaralı
Afganistan'da camiye bombalı saldırı: 10 ölü, 15 yaralı
Afganistan'da camiye bombalı saldırı: 10 ölü, 15 yaralı

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Kabil'de camiye bombalı saldırı düzenlendi: 50 kişi öldü, çok sayıda yaralı var Kabil'de camiye bombalı saldırı düzenlendi: 50 kişi öldü, çok sayıda yaralı var

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Afganistan'da camiye bombalı saldırı: 10 ölü, 15 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Afganistan'da camiye bombalı saldırı: 10 ölü, 15 yaralı - Son Dakika
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