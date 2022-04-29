Afganistan'da camiye bombalı saldırı: 10 ölü, 15 yaralı - Son Dakika

- Afganistan'da camiye bombalı saldırı: 10 ölü, 15 yaralı

KABİL - Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Bismillah Habib, Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir camiye düzenlenen bombalı saldırı sonucu en az 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Khalifa Camisi'ne cuma namazının ardından bombalı saldırı düzenlendi. Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Bismillah Habib bombalı saldırı sonucu en az 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Görgü tanığı Feridun, saldırı hakkında, "Patlama olduktan sonra kaçtık. Birçok insan şehit oldu ve yaralandı. Gam sofrası yine bu halkın evlerine serildi. Rabbim merhamet etsin" dedi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.