Son dakika haberleri! Afganistan'da camiye bombalı saldırı: 33 ölü, 43 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Afganistan'da camiye bombalı saldırı: 33 ölü, 43 yaralı

22.04.2022 19:32

Edinilen son dakika haberine göre Afganistan'ın kuzeyinde bulunan Kunduz ilindeki bir camiye düzenlenen bombalı saldırıda 33 kişinin hayatını kaybettiği, 43 kişinin ise yaralandığı açıklandı.

Afganistan'ın kuzeyinde bulunan Kunduz ilindeki bir camiye düzenlenen bombalı saldırıda 33 kişinin hayatını kaybettiği, 43 kişinin ise yaralandığı açıklandı.

Afganistan kuzeyinde bulunan Kunduz ilinin İmam Sahib ilçesinde bir camiye bombalı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu 33 kişinin hayatını kaybettiği, 43 kişinin ise yaralandığı açıklandı. Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahit sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kunduz'un İmam Sahib ilçesinde öğleden sonra bir camide patlama meydana geldiğini öğrendiğimiz için üzgünüz" dedi. Saldırı nedeniyle yaralananlar arasında çocukların da bulunduğu belirtilirken, saldırıyı henüz üstlenen olmadığı açıklandı.

(Sultan Faizy - İHA)

Son dakika haberleri! Afganistan'da camiye bombalı saldırı: 33 ölü, 43 yaralı
Son dakika haberleri! Afganistan'da camiye bombalı saldırı: 33 ölü, 43 yaralı

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Afganistan'da camiye bombalı saldırı düzenlendi! 33 kişi öldü,43 kişi yaralandı Afganistan'da camiye bombalı saldırı düzenlendi! 33 kişi öldü,43 kişi yaralandı Afganistan'ın Kunduz vilayetinde camiye bombalı saldırıda 30'dan fazla kişi öldü Afganistan'ın Kunduz vilayetinde camiye bombalı saldırıda 30'dan fazla kişi öldü

bombalı saldırı, Afganistan, Saldırı, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Afganistan'da camiye bombalı saldırı: 33 ölü, 43 yaralı - Son Dakika


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