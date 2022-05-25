Afganistan'da camiye bombalı saldırı: 5 ölü, 22 yaralı - Son Dakika
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Afganistan'da camiye bombalı saldırı: 5 ölü, 22 yaralı

25.05.2022 20:13
Afganistan'da camiye bombalı saldırı: 5 ölü, 22 yaralı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan bir camiye düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan bir camiye düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.

Afganistan'da bombalı saldırılara bir yenisi daha eklendi. Başkent Kabil'de bulunan bir camiye bombalı saldırı düzenlendi. Acil Durum Hastanesi tarafından yapılan açıklamada, saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiği, 22 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Basına konuşma yetkisi olmadığı için isminin açıklanmaması koşuluyla konuşan bir Taliban yetkilisi ise, caminin minberine patlayıcı yerleştirildiğini ve en az 11 kişinin öldüğünü aktardı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Balkh vilayetinde de bombalı saldırılar düzenlendi

Afganistan'ın kuzeyinde yer alan Balkh vilayetinde düzenlenen 3 bombalı saldırıda ise en az 9 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin de yaralandığı bildirildi. - KABİL

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Afganistan'da peş peşe düzenlenen bombalı saldırılarda 14 kişi öldü Afganistan'da peş peşe düzenlenen bombalı saldırılarda 14 kişi öldü
Kaynak: İHA

bombalı saldırı, Afganistan, Kabil, 112, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Afganistan'da camiye bombalı saldırı: 5 ölü, 22 yaralı - Son Dakika


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