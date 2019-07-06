Son Dakika Haberleri: Afganistan'da camiye saldırı: 2 ölü, 20 yaralı
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Afganistan'da camiye saldırı: 2 ölü, 20 yaralı

14 dakika önce

Afganistan'ın Gazne vilayetindeki Muhammediye Camisi'ne düzenlenen bombalı saldırıda iki kişinin öldüğü bildirildi.

Afganistan'da camiye saldırı: 2 ölü, 20 yaralı, System.String[]
Afganistan'ın Gazne vilayetindeki Muhammediye Camisi'ne düzenlenen bombalı saldırıda iki kişinin öldüğü bildirildi.
Gazne Valiliğinden yapılan açıklamada, Gazne'nin Hak Gariban bölgesindeki Muhammediye Camisi'nde mihraba yerleştirilen bombanın dün akşam yatsı namazı sırasında patlatıldığı kaydedildi.
Saldırıda, camide bulunan 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 20 kişinin de yaralandığı açıklandı.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 09:24 Kaynak: AA
Afganistan, Gazne, Güncel
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