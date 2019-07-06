Afganistan'da camiye saldırı: 2 ölü, 20 yaralı
14 dakika önce
Afganistan'ın Gazne vilayetindeki Muhammediye Camisi'ne düzenlenen bombalı saldırıda iki kişinin öldüğü bildirildi.
Afganistan
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 09:24 Kaynak: AA
'ın Gazne
vilayetindeki Muhammediye Camisi'ne düzenlenen bombalı saldırıda iki kişinin öldüğü bildirildi.
Gazne Valiliğinden yapılan açıklamada, Gazne'nin Hak Gariban bölgesindeki Muhammediye Camisi'nde mihraba yerleştirilen bombanın dün akşam yatsı namazı sırasında patlatıldığı kaydedildi.
Saldırıda, camide bulunan 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 20 kişinin de yaralandığı açıklandı.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Afganistan'daki FETÖ okullarının devir işlemi tamamlandı
Damat cinayetinde yeni ayrıntılar ortaya çıktı: Bu kızı sana yar etmeyeceğim
Almanya'da camiye saldırı! Kur'an-ı Kerim'i yırtıp tuvalete attılar
Arkadaşlarının haber alamadığı üniversite öğrencisi, evinde asılmış halde bulundu