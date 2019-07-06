Afganistan'da camiye saldırı: 2 ölü, 20 yaralı
1 saat önce
Gazne vilayetindeki Muhammediye Camisi'nin mihrabına yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu camideki 2 kişi yaşamını yitirdi, 20'si de yaralandı.
Gazne
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 10:02
vilayetindeki Muhammediye Camisi'nin mihrabına yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu camideki 2 kişi yaşamını yitirdi, 20'si de yaralandı.
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