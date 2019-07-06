Son Dakika Haberleri: Afganistan'da camiye saldırı: 2 ölü, 20 yaralı
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Afganistan'da camiye saldırı: 2 ölü, 20 yaralı

1 saat önce

Gazne vilayetindeki Muhammediye Camisi'nin mihrabına yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu camideki 2 kişi yaşamını yitirdi, 20'si de yaralandı.

Afganistan'da camiye saldırı: 2 ölü, 20 yaralı, System.String[]
Gazne vilayetindeki Muhammediye Camisi'nin mihrabına yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu camideki 2 kişi yaşamını yitirdi, 20'si de yaralandı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 10:02 
Gazne, Ekonomi
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