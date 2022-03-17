Afganistan'da, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi - Son Dakika

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Afgan-Türk Maarif Okulları Aryana Erkek Lisesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla tören gerçekleştirildi.

Törene, Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği Müsteşarı Emre Manav, TİKA Kabil Koordinatörü Zühtü Çal, Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Afganistan Ülke Temsilcisi Salih Sağır, Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Albay Sinan Uyar, Eğitim Müşaviri Cengiz Aydemir, Yunus Emre Enstitüsü Kabil Müdürlüğü ve Türk Kızılay temsilcileri katıldı.

Tören, şehitlerin ruhu için Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Afgan-Türk Maarif Okulları Aryana Erkek Lisesi Müdürü İbrahim Fatih Güçlü, törende yaptığı konuşmada, güçlü silahlara rağmen Müslümanların Çanakkale Savaşı'nda çok önemli bir ders verdiğini söyledi.

Güçlü, birlik ve beraberliğe dikkat çekerek, Çanakkale Savaşı'nda tüm dünyaya nasıl bir destan yazılacağının öğretildiğini vurguladı.

Askeri Ataşe Uyar ve Eğitim Müşaviri Aydemir de, Çanakkale savaşıyla ve yaşanan kahramanlıklarla ilgili birer konuşma yaptı.

Son olarak TMV Afganistan Direktörlüğü Müşaviri Halilullah Resuli, Çanakkale savaşında Afgan halkının verdiği desteği anlattı.

Şiir dinletisiyle devam eden tören toplu hatıra fotoğrafının çekilmesiyle son buldu.