Afganistan'da canlı bomba saldırısı: 10 yaralı
1 saat önce
Afganistan'ın Nangarhar vilayeti merkezi olan Celalabad'da bir devlet kurumuna canlı bomba saldırısı düzenlendi.
Afganistan Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 02:34 Kaynak: DHA
'ın Nangarhar
vilayeti merkezi olan Celalabad'da bir devlet kurumuna canlı bomba saldırısı düzenlendi. Saldırıda 10 kişi yaralandı.
Afgan medyası, Celalabad'da elektronik kartların dağıtımının yapıldığı bir devlet kurumu girişinde canlı bombanın kendisini havaya uçurduğunu duyurdu. Saldırıda 10 kişinin yaralandığı belirtildi.
Saldırıyı üstlenen olmadı.
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