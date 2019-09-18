Son Dakika Haberleri: Afganistan'da canlı bomba saldırısı: 10 yaralı
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Afganistan'da canlı bomba saldırısı: 10 yaralı

1 saat önce

Afganistan'ın Nangarhar vilayeti merkezi olan Celalabad'da bir devlet kurumuna canlı bomba saldırısı düzenlendi.

Afganistan'da canlı bomba saldırısı: 10 yaralı, System.String[]
Afganistan'ın Nangarhar vilayeti merkezi olan Celalabad'da bir devlet kurumuna canlı bomba saldırısı düzenlendi. Saldırıda 10 kişi yaralandı.

Afgan medyası, Celalabad'da elektronik kartların dağıtımının yapıldığı bir devlet kurumu girişinde canlı bombanın kendisini havaya uçurduğunu duyurdu. Saldırıda 10 kişinin yaralandığı belirtildi.

Saldırıyı üstlenen olmadı.


Afganistan, Nangarhar, Celalabat, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 02:34 Kaynak: DHA
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