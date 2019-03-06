Afganistan'da Canlı Bomba Saldırısı: 16 Ölü

Afganistan'ın Celalabad kentinde düzenlenen canlı bomba saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısının 16'ya çıktığı belirtildi.

Afganistan'ın Celalabad kentinde düzenlenen canlı bomba saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısının 16'ya çıktığı belirtildi.



Afgan yetkililer, Celalabad kentinde havalimanına yakın bir noktada, bir inşaat firmasının ofisi yanında bir kişinin üzerindeki bombayı patlattığını, saldırıda 16 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.



Saldırıyı üstlenen olmadı.

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