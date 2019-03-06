Son Dakika Haberleri: Afganistan'da Canlı Bomba Saldırısı: 16 Ölü

Afganistan'da Canlı Bomba Saldırısı: 16 Ölü

1 saat önce

Afganistan'ın Celalabad kentinde düzenlenen canlı bomba saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısının 16'ya çıktığı belirtildi.

Afganistan'da Canlı Bomba Saldırısı: 16 Ölü, System.String[]
Afganistan'ın Celalabad kentinde düzenlenen canlı bomba saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısının 16'ya çıktığı belirtildi.

Afgan yetkililer, Celalabad kentinde havalimanına yakın bir noktada, bir inşaat firmasının ofisi yanında bir kişinin üzerindeki bombayı patlattığını, saldırıda 16 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Saldırıyı üstlenen olmadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 10:39 Kaynak: DHA

Celalabat, Afganistan, Dünya
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