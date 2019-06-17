Son Dakika Haberleri: Afganistan'da çatışma: 2 ölü
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Afganistan'da çatışma: 2 ölü

40 dakika önce

Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab vilayetinin Hoca Sabz Poş ilçesinde Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 2 kişinin öldüğü bildirildi.

Afganistan'da çatışma: 2 ölü, System.String[]
Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab vilayetinin Hoca Sabz Poş ilçesinde Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 2 kişinin öldüğü bildirildi.
Emniyet yetkilileri, militanların, Hoca Sabz Poş ilçe merkezine saldırmasının ardından çatışma çıktığını belirtti.
Çatışma sırasında bir havan mermisinin Hoca Sabz Poş'un Sahrai Kale köyündeki bir eve isabet ettiğini kaydeden yetkililer, olayda 2 sivilin yaşamını yitirdiğini, 15 sivilin yaralandığını belirtti.
Yetkililer, havan mermisinin Taliban tarafından atıldığını aktardı.
Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 02:53 Kaynak: AA
Afganistan
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