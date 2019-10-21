Son Dakika Haberleri: Afganistan'da çatışma: 20 ölü
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Afganistan'da çatışma: 20 ölü

15 dakika önce

Afganistan'ın Uruzgan vilayetinin Gizab ilçesinde Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 20 güvenlik görevlisi öldü.

Afganistan'da çatışma: 20 ölü, System.String[]

Afganistan'ın Uruzgan vilayetinin Gizab ilçesinde Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 20 güvenlik görevlisi öldü.

Uruzgan Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Hattab Hancar, basına yaptığı açıklamada, militanların, Gizab merkezine saldırmasının ardından çatışma çıktığını belirtti.

Son 48 saat içerisinde yaşanan çatışmada 20 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini ifade eden Hancar, ayrıca 18 militanın öldürüldüğünü, 22 militanın da yaralandığını söyledi.

Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırı sonucu birçok karakolun kontrolünün sağlandığı iddia edildi.

Afganistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 12:56 Kaynak: AA
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