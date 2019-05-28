Afganistan'da çatışma: 21 ölü

Afganistan'ın batısındaki Gor vilayetinde Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 16 sivil ile 5 polisin öldüğü bildirildi.

Afganistan'ın batısındaki Gor vilayetinde Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 16 sivil ile 5 polisin öldüğü bildirildi.

Gor Valiliği Sözcüsü Abdulhay Hatibi, basına yaptığı açıklamada, militanların, Gor'un Firozkoh şehrindeki polis karakoluna saldırmasının ardından çatışma çıktığını belirtti.

Hatibi, çatışmada her iki tarafın da kayıp verdiğini söyledi.

Gor İl Şura Vekili Abdul Basir Kadiri ise çatışmada 16 sivil ile 5 polisin yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Kadiri, çatışmada militanların da kayıp verdiğini aktardı.

Konuyla ilgili Taliban'dan henüz açıklama yapılmadı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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