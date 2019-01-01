Son Dakika Haberleri: Afganistan'da Çatışma

Afganistan'da Çatışma

20 dakika önce

Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinde Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 2 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği, 11 Taliban üyesinin öldürüldüğü bildirildi.

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Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinde Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 2 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği, 11 Taliban üyesinin öldürüldüğü bildirildi.

Belh Emniyet Amiri Abdulrazık Kadiri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Taliban militanlarının Belh'in Çemtal ilçesine saldırdığını, ardından çatışma çıktığını söyledi.

Çatışmada 2 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini, 4 güvenlik görevlisinin de yaralandığını belirten Kadiri, "11 Taliban üyesi öldürüldü, 10 militan da yaralandı." dedi.

Kadiri, bölgenin örgütten temizlenmesi için operasyon başlatıldığını kaydetti.

Taliban'dan yapılan açıklamada ise çatışmada 8 polisin öldüğü iddia edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 03:52 Kaynak: AA

Afganistan, Güncel
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