Son Dakika Haberleri: Afganistan'da Çatışma

Afganistan'da Çatışma

1 saat önce

Afganistan'ın batısındaki Badgis vilayetinde Taliban militanlarıyla korucular arasında çıkan çatışmada 10 korucuyla 11 militanın öldüğü bildirildi.

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Afganistan'ın batısındaki Badgis vilayetinde Taliban militanlarıyla korucular arasında çıkan çatışmada 10 korucuyla 11 militanın öldüğü bildirildi.

Badgis Valiliği Sözcüsü Camşid Şahabi, gazetecilere yaptığı açıklamada, militanların, Badgis'in Kads ve AB Kamari ilçelerindeki korucu karakollarına saldırmasının ardından çatışma çıktığını belirtti.

Çatışmada 10 korucunun yaşamını yitirdiğini ifade eden Şahabi, 5 korucunun yaralandığını söyledi.

Şahabi, çatışmada 11 militanın öldürüldüğünü, 9 militanın yaralandığını kaydetti.

Taliban'dan yapılan açıklamada ise çatışmada 32 güvenlik görevlisinin öldüğü iddia edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 11:13 Kaynak: AA

Afganistan, Güncel
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