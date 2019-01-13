Afganistan'da Çatışma
1 saat önce
Afganistan'ın kuzeyindeki Cüzcan vilayetinin Akça ilçesinde Taliban militanlarıyla korucular arasında çıkan çatışmada 7 korucu ve 8 Taliban üyesi öldü.
Afganistan
'ın kuzeyindeki Cüzcan vilayetinin Akça
ilçesinde Taliban militanlarıyla korucular arasında çıkan çatışmada 7 korucu ve 8 Taliban üyesi öldü.
Akça Kaymakamı Gulam Sahi Subhani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, militanların, Akça'nın Pul-i Nev
bölgesindeki korucu karakoluna saldırmasının ardından çatışma çıktığını söyledi.
Çatışmada 7 korucunun yaşamını yitirdiğini, 8 Taliban militanın da öldüğünü dile getiren Subhani, 3 korucuyla 18 militanın da yaralandığını belirtti.
Subhani, saatler süren çatışmanın ardından karakolun örgüt kontrolüne geçtiğini kaydetti.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 04:55 Kaynak: AA
ABD Başkanı Trump'ı Tuvalet Fırçası Haline Getirdiler
Eski Bakan Recep Akdağ,Gençlerle Birlikte Renkli Görüntüler Verdi
Erdoğan'dan Down Sendromlu Çocuğa: Beni Ne Kadar Seviyorsun, Göster Bakalım
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Sakarya Adaylarını Açıkladı! İşte Tam Liste