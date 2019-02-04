Son Dakika Haberleri: Afganistan'da Çatışma

Afganistan'da Çatışma

24 dakika önce

Afganistan'ın kuzeyindeki Samangan vilayetinin Dere-i Suf Payan ilçesinde Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 9 korucu ile bir sivilin öldüğü bildirildi.

Afganistan'da Çatışma, System.String[]
Afganistan'ın kuzeyindeki Samangan vilayetinin Dere-i Suf Payan ilçesinde Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 9 korucu ile bir sivilin öldüğü bildirildi.

Samangan Valiliği Sözcüsü Siddik Azizi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, militanların Dere-i Suf Payan ilçesinin Glula köyüne saldırmasının ardından çatışma çıktığını belirtti.

Çatışmada 9 korucu ve bir sivilin yaşamını yitirdiğini ifade eden Azizi, çatışmada ayrıca 7 militanın öldürüldüğünü söyledi. Azizi, 8 korucunun da yaralandığını kaydetti.

Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırıda 19 korucunun öldüğü iddia edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 02:54 Kaynak: AA

Afganistan, Güncel
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