Afganistan'da Çatışma
24 dakika önce
Afganistan'ın kuzeyindeki Samangan vilayetinin Dere-i Suf Payan ilçesinde Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 9 korucu ile bir sivilin öldüğü bildirildi.
Afganistan
'ın kuzeyindeki Samangan vilayetinin Dere-i Suf Payan ilçesinde Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 9 korucu ile bir sivilin öldüğü bildirildi.
Samangan Valiliği Sözcüsü Siddik Azizi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, militanların Dere-i Suf Payan ilçesinin Glula köyüne saldırmasının ardından çatışma çıktığını belirtti.
Çatışmada 9 korucu ve bir sivilin yaşamını yitirdiğini ifade eden Azizi, çatışmada ayrıca 7 militanın öldürüldüğünü söyledi. Azizi, 8 korucunun da yaralandığını kaydetti.
Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırıda 19 korucunun öldüğü iddia edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 02:54 Kaynak: AA
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