Son Dakika Haberleri: Afganistan'da Çatışma: 4 Ölü

Afganistan'da Çatışma: 4 Ölü

20 dakika önce

Taliban militanlarının, Afganistan'ın Gazne vilayetinin Vagez ilçesindeki askeri karakola saldırmasının ardından çıkan çatışmada 4 güvenlik görevlisinin öldüğü bildirildi.

Afganistan'da Çatışma: 4 Ölü, System.String[]
Taliban militanlarının, Afganistan'ın Gazne vilayetinin Vagez ilçesindeki askeri karakola saldırmasının ardından çıkan çatışmada 4 güvenlik görevlisinin öldüğü bildirildi.

Gazne Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, militanların, Vagez'in Dilaverseh bölgesindeki askeri karakola saldırmasının ardından çatışma çıktığı belirtildi.

Çatışmada 4 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği ifade edilen açıklamada, 3 güvenlik görevlisinin de yaralandığı aktarıldı.

Açıklamada, çatışmada ayrıca 6 Taliban üyesinin öldürüldüğü, 4'ünün de yaralandığı kaydedildi.

Taliban'dan henüz açıklama yapılmadı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 04:43 Kaynak: AA
Gazne, Afganistan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Minibüs Hatları Yüzünden Başlayan Çatışmada 3 Kişi Can Verdi! Dehşet Anları Kamerada Canlı Yayında Oğlunu Öldürdüğünü İtiraf Eden Baba Tutuklandı Kazada Öldüğü Sanılan Kadını, Kocası Suda Boğarak Öldürmüş Çalışanını Döverek Öldüren Vicdansız Patron Yakalandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.4.2019 17:03:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Afganistan'da Çatışma: 4 Ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]