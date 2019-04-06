Son Dakika Haberleri: Afganistan'da Çatışma: 7 Ölü

Afganistan'da Çatışma: 7 Ölü

1 saat önce

Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyinde Cüzcan vilayetinin Faizabad ilçesindeki korucu karakoluna saldırmasının ardından çıkan çatışmada biri komutan 7 korucunun hayatını kaybettiği bildirildi.

Afganistan'da Çatışma: 7 Ölü, System.String[]
Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyinde Cüzcan vilayetinin Faizabad ilçesindeki korucu karakoluna saldırmasının ardından çıkan çatışmada biri komutan 7 korucunun hayatını kaybettiği bildirildi.

Faizabad İlçe Kaymakamı Alif Şah, basına yaptığı açıklamada, militanların, Faizabad'ın Bizgek köyündeki korucu karakoluna saldırdığını söyledi.

Saldırının ardından çatışma çıktığını kaydeden Şah, yaklaşık 3 saat süren çatışmada biri komutan 7 korucunun yaşamını yitirdiğini belirtti.

Alif Şah, çatışmada Taliban'ın da kayıp verdiğini vurguladı.

Taliban'dan henüz konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 03:17 Kaynak: AA

Afganistan, Güncel
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