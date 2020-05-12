Afganistan'da cenaze töreninde bombalı saldırı: 24 ölüÖLÜ VE YARALI SAYILARI - Son Dakika

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hiva'daki korucu komutanı Şey Ekrem'in cenaze töreninde bombalı saldırı düzenlendiğini söyledi.

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