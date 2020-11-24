- Afganistan'da çifte bombalı saldırı: 14 ölü, 45 yaralı - Son Dakika

- Afganistan'da çifte bombalı saldırı: 14 ölü, 45 yaralı

KABİL - Afganistan'ın Bamyan kentinde düzenlenen çifte bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 14 kişi hayatını kaybetti, 45 kişi de yaralandı.

Afganistan'ın Bamyan vilayetinin merkezi olan Bamyan kentindeki pazar yerine çifte bombalı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 14 kişi hayatını kaybetti, 45 kişi de yaralandı.

Eyalet Sözcücü Latif Azimi yaptığı açıklamada, "Patlamalar, yerel saatle yaklaşık 16.30'da kalabalık bir Pazar yerinde çok kısa aralıklarda meydana geldi. Yaralılar il hastanesine kaydırıldı" dedi.

Başkent Kabil'in yaklaşık 200 km batısında yer alan Bamyan, nispeten barışçıl bir eyalet olarak biliniyor. Patlama bölgede büyük paniğe yol açarken, güvenlik güçleri ihtiyati tedbir için bölgeyi kordon altına aldı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.