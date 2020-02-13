Afganistan'da çığ felaketi: 21 ölü - Son Dakika
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Afganistan'da çığ felaketi: 21 ölü

6 saat önce

Afganistan'ın Daykundi vilayetinde çığ düşmesi sonucu 21 kişi hayatını kaybetti.

Afganistan'da çığ felaketi: 21 ölü, System.String[]

Afganistan'ın Daykundi vilayetinde çığ düşmesi sonucu 21 kişi hayatını kaybetti.

Daykundi Afetlerle Mücadele Başkanı Esadullah Serveri, yaptığı açıklamada, kent genelinde günlerdir kar yağışının etkili olduğunu ve çoğu ilçeye ulaşımın sağlanamadığını söyledi.

Daykundi genelinde şimdiye kadar 31 çığ düşmesi yaşandığını ifade eden Serveri, 21 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 kişinin ise yaralandığını belirtti.

Serveri, çığ altında kalan 7 kişiye ulaşmak için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Çığ düşmeleri sonucu 50 evin tahrip olduğunu vurgulayan Serveri, onlarca hayvanın da telef olduğunu kaydetti.

Afganistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 03:38 Kaynak: AA
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