Afganistan'da çocuk felci aşı kampanyası başlatıldı - Son Dakika

Afganistan'da Taliban'ın 15 Ağustos'ta ülkeye hakim olmasının ardından ilk kez çocuk felci aşı kampanyası başlatıldı.

Taliban geçici hükümetinin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ev ev dolaşarak uygulanacak aşı kampanyasının Dünya Sağlık Örgütü ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) programı desteğiyle yapılacağı bildirildi.

Dünya Sağlık Örgütünden yapılan açıklamada, Afganistan'da daha önceki aşı kampanyalarından farklı nedenlerle mahrum kalan 3,3 milyon çocuğun bu kampanyadan yararlanacağı kaydedildi.

Taliban, önceki yıllarda, çocuk felci aşısının yapılmasına karşı çıkmıştı.

Afganistan; Pakistan ve Nijerya ile dünyada çocuk felcinin henüz yok edilmediği üç ülkeden biri.

UNICEF'e göre, Taliban, kadın çalışanların söz konusu kampanyaya katılmasına izin verme ve ekiplerin güvenliğini sağlama sözü verdi.

Ülkede yıllardır devam eden çatışmalar ve güvenlik sorunu, hastalıkların artmasının nedenleri arasında gösteriliyor.