Son Dakika Haberleri: Afganistan'da cuma namazı sırasında patlama
Son Dakika 3. Sayfa Afganistan'da cuma namazı sırasında patlama

Afganistan'da cuma namazı sırasında patlama

49 dakika önce

Afganistan'da cuma namazı sırasında camide meydana gelen patlamada en az 20 kişi hayatını kaybetti.

Afganistan'da cuma namazı sırasında patlama, System.String[]

Afganistan'da cuma namazı sırasında camide meydana gelen patlamada en az 20 kişi hayatını kaybetti.


Afganistan'ın Nangarhar kentinin güneyinde bulunan Haska Mina ilçesindeki bir camide bomba patladı. Cuma namazı sırasında meydana gelen patlamada en az 20 kişi hayatını kaybetti, 55 kişi de yaralandı. Yaralılar hastanelerde tedavi altına alınırken, çevredede hasar meydana geldi. Patlamanın etkisiyle caminin tavanının çöktüğü öğrenildi. Patlamayı henüz üstlenen olmadı.


Birleşmiş Milletler dün yaptığı açıklamada, ülkedeki şiddetin "kabul edilemez" seviyelere ulaştığını bildirmişti. - KABİL

Afganistan, Nangarhar, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 04:18 Kaynak: İHA
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