Afganistan'da cuma namazında bombalı saldırı
1 saat önce
Afganistan'ın kuzeyindeki Samangan vilayetinde, cuma namazı sırasında camiye düzenlenen bombalı saldırıda 9 kişi yaralandı.
Afganistan
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 04:37 Kaynak: AA
'ın kuzeyindeki Samangan vilayetinde, cuma namazı sırasında camiye düzenlenen bombalı saldırıda 9 kişi yaralandı.
Samangan Emniyet Müdürlüğü
Sözcüsü Munir Rahimi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Samangan'ın Karte-i Mücahit bölgesindeki camiye yerleştirilen bombanın, cuma namazı kılınırken patlatıldığını belirtti.
Saldırıda cami imamıyla beraber 9 kişinin yaralandığını ifade eden Rahimi, yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğunu söyledi.
Saldırıyla ilgili soruşturma başlatılırken saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Kerkük'te bombalı saldırı: 18 kişi yaralı
Binali Yıldırım: Çay teklifim geçerli de, Ekrem İmamoğlu seçimi kazandı belki fikrini değiştirmiştir
Meteoroloji tüm Türkiye'yi uyardı! Sağanak yağış geliyor
Meral Akşener hakkındaki FETÖ soruşturmasında gizlilik kararı