Son Dakika Haberleri: Afganistan'da cuma namazında bombalı saldırı
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Afganistan'da cuma namazında bombalı saldırı

1 saat önce

Afganistan'ın kuzeyindeki Samangan vilayetinde, cuma namazı sırasında camiye düzenlenen bombalı saldırıda 9 kişi yaralandı.

Afganistan'da cuma namazında bombalı saldırı, System.String[]
Afganistan'ın kuzeyindeki Samangan vilayetinde, cuma namazı sırasında camiye düzenlenen bombalı saldırıda 9 kişi yaralandı.

Samangan Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Munir Rahimi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Samangan'ın Karte-i Mücahit bölgesindeki camiye yerleştirilen bombanın, cuma namazı kılınırken patlatıldığını belirtti.
Saldırıda cami imamıyla beraber 9 kişinin yaralandığını ifade eden Rahimi, yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğunu söyledi.
Saldırıyla ilgili soruşturma başlatılırken saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 04:37 Kaynak: AA
Emniyet Müdürlüğü, Afganistan, Güncel
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