Son Dakika Haberleri: Afganistan'da Cumhurbaşkanı Seçimi Erteleniyor

Afganistan'da Cumhurbaşkanı Seçimi Erteleniyor

1 saat önce

Afganistan'da gelecek yıl nisanda yapılması planlanan cumhurbaşkanı seçiminin birkaç ay erteleneceği bildirildi.

Afganistan'da Cumhurbaşkanı Seçimi Erteleniyor, System.String[]
Afganistan'da gelecek yıl nisanda yapılması planlanan cumhurbaşkanı seçiminin birkaç ay erteleneceği bildirildi.

Afganistan Bağımsız Seçim Komisyonu Sözcü Yardımcısı Abdülaziz İbrahimi, ekimde yapılan genel seçimlerde ortaya çıkan teknik sorunların giderilmesi için Nisan 2019'da planlanan cumhurbaşkanı seçiminin birkaç ay erteleneceğini duyurdu.

İbrahimi, seçimde hilenin önüne geçilmesi amacıyla biyometrik kimlik saptama sistemi konusunda personelin eğitilmesi ve seçmen listelerinin doğrulanması için öngörülenden daha fazla zaman gerektiğini söyledi.

Afganistan'da ekim ayında düzenlenen genel seçimlerde sandık başlarında biyometrik sistem konusunda az sayıda eğitimli personelin bulunması ve çok sayıda vatandaşın isimlerini seçmen listelerinde bulamaması üzerine aksaklıklar yaşanmıştı.

Ülkede daha önce cumhurbaşkanlığı seçiminin 20 Nisan 2019'da yapılacağı açıklanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 02:55 Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı, Afganistan, Güncel
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