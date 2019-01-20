Son Dakika Haberleri: Afganistan'da Cumhurbaşkanı Seçimine Doğru

Afganistan'da Cumhurbaşkanı Seçimine Doğru

1 saat önce

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, 20 Temmuz'da yapılacak cumhurbaşkanı seçimi için aday olacağını duyurdu.

Afganistan'da Cumhurbaşkanı Seçimine Doğru, System.String[]
Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, 20 Temmuz'da yapılacak cumhurbaşkanı seçimi için aday olacağını duyurdu.

Gani, adaylık kaydını yaptırmak için geldiği Afganistan Bağımsız Seçim Komisyonunda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, aday olacağı ittifakın, Afganistan Kralı Amanullah Han'a dayanan bitmemiş tarihi faslı tamamlayacağını söyledi.

Verimli ve kararlı bir hükümetin, halkın güvenini kazanabileceğini ifade eden Gani, ikinci kez seçimi kazanması halinde barış ve güvenliği sağlamak için çaba göstereceğini dile getirdi.

Gani, adaylık kaydını yaparken, ikinci defa seçilmesi halinde birinci yardımcı olarak Cemiyet-i İslami Afganistan Partisinden Amrullah Saleh ve ikinci yardımcı olarak da mevcut görevdeki Vahdet Afganistan Partisinden Server Danış ile yollarına devam edeceğini belirterek, onları basına tanıttı.

Ülkede 20 Temmuz'da yapılacak cumhurbaşkanı seçimi için şu ana kadar aralarında mevcut Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin eski güvenlik danışmanı Hanif Atmar ve Ahmed Şah Mesud'un kardeşi Ahmed Veli Mesud, Afganistan İcra Kurulu Başkanı Abdullah Abdullah ile Hizb-i İslami Partisi lideri Gülbeddin Hikmetyar'ın da bulunduğu 16 kişi adaylığını açıkladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 05:35 Kaynak: AA

Eşref Gani, Cumhurbaşkanı, Afganistan, Güncel
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