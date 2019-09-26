Son Dakika Haberleri: Afganistan'da cumhurbaşkanı seçimine doğru
Son Dakika Güncel Haber

Afganistan'da cumhurbaşkanı seçimine doğru

18 dakika önce

Afganistan Bağımsız Seçim Komisyonu Başkanı Hava Alem Nuristani, cumhurbaşkanı seçimi için hazırlıkların tamamlandığını, oy kullanmak için 9 milyonun üzerinde vatandaşın kayıt yaptırdığını açıkladı.

Afganistan'da cumhurbaşkanı seçimine doğru, System.String[]

Afganistan Bağımsız Seçim Komisyonu Başkanı Hava Alem Nuristani, cumhurbaşkanı seçimi için hazırlıkların tamamlandığını, oy kullanmak için 9 milyonun üzerinde vatandaşın kayıt yaptırdığını açıkladı.

Nuristani, gazetecilere yaptığı açıklamada, 28 Eylül'de yapılacak cumhurbaşkanı seçimine her açıdan hazır olduklarını söyledi.

Seçimde sadece biyometrik kimlik doğrulama sisteminden geçen seçmenlerin oy kullanabileceğini ifade eden Nuristani, böylelikle olası hilelerin önüne geçeceklerini vurguladı. Nuristani, "Seçimde oy kullanmak için 9 milyonun üzerinde vatandaş kayıt yaptırdı." dedi.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasrat Rahimi de seçimin güvenliği için sıkı güvenlik önlemleri alınmaya başlandığını bildirdi.

Rahimi, toplam 72 bin güvenlik görevlisinin seçim güvenliğini sağlamak için görev başında olduğunun altını çizdi.

Bu arada, Bağımsız Seçim Komisyonu tarafından, 21 vilayette kadınlara ayrılan 11 binin üzerindeki seçim merkezinden bin 450'si için kadın çalışan bulunamadığı belirtilerek, söz konusu merkezlerde mecburen erkeklerin görev yapacağı kaydedildi. Her seçim merkezinde 6 kişinin görev yapacağı da aktarıldı.

2 bin merkezde Taliban tehdidi

Afganistan'da 28 Eylül'de yapılacak seçimde, ülke genelinde 7 bin 383 merkezde oy kullanılacağı açıklanmış, ancak 5 bin 388 sandığın güvenliğinin tam olarak sağlanabileceği duyurulmuştu.

Yaklaşık 2 bin merkezde seçmenin, Taliban gibi silahlı örgütlerin tehdidi nedeniyle oy kullanamayacağı öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı, Afganistan, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 03:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul depremi sonrası telefonlar çekmemeye başladı
İstanbul depremi sonrası vatandaşlar büyük panik yaşadı Depreme ait kamera görüntüleri ortaya çıktı! Vatandaşlar büyük panik yaşadı Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki depremle ilgili yeni açıklama: Şu an korkacak bir şey yok

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2019 15:39:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Afganistan'da cumhurbaşkanı seçimine doğru
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]