Afganistan'da cumhurbaşkanı seçiminin sonuçlarının açıklanması tekrar ertelendi

Afganistan'da 28 Eylül'de yapılan cumhurbaşkanı seçiminin sonuçlarının açıklanması tekrar ertelendi.



Afganistan Bağımsız Komisyonu Yönetim Kurulu Üyesi Avrang Zib, basına yaptığı açıklamada, cumhurbaşkanı seçimi sonuçlarının ilanının belirsiz süreliğine ertelendiğini söyledi.