Son Dakika Haberleri: Afganistan'da cumhurbaşkanı seçiminin sonuçlarının açıklanması tekrar ertelendi
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Afganistan'da cumhurbaşkanı seçiminin sonuçlarının açıklanması tekrar ertelendi

6 saat önce

Afganistan'da 28 Eylül'de yapılan cumhurbaşkanı seçiminin sonuçlarının açıklanması tekrar ertelendi.

Afganistan'da cumhurbaşkanı seçiminin sonuçlarının açıklanması tekrar ertelendi, System.String[]

Afganistan'da 28 Eylül'de yapılan cumhurbaşkanı seçiminin sonuçlarının açıklanması tekrar ertelendi.


Afganistan Bağımsız Komisyonu Yönetim Kurulu Üyesi Avrang Zib, basına yaptığı açıklamada, cumhurbaşkanı seçimi sonuçlarının ilanının belirsiz süreliğine ertelendiğini söyledi.

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Cumhurbaşkanı, Afganistan, Eylül, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 05:16 
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