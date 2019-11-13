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Afganistan'da cumhurbaşkanı seçiminin sonuçlarının açıklanması tekrar ertelendi
6 saat önce
Afganistan'da 28 Eylül'de yapılan cumhurbaşkanı seçiminin sonuçlarının açıklanması tekrar ertelendi.
Afganistan'da 28 Eylül'de yapılan cumhurbaşkanı seçiminin sonuçlarının açıklanması tekrar ertelendi.
Afganistan Bağımsız Komisyonu Yönetim Kurulu Üyesi Avrang Zib, basına yaptığı açıklamada, cumhurbaşkanı seçimi sonuçlarının ilanının belirsiz süreliğine ertelendiğini söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 05:16
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