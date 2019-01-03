Son Dakika Haberleri: Afganistan'da Cumhurbaşkanlığı Seçimi

Afganistan'da Cumhurbaşkanlığı Seçimi

1 saat önce

Afganistan'da cumhurbaşkanlığı seçimi için adaylık başvurusu başladı.

Afganistan'da Cumhurbaşkanlığı Seçimi, System.String[]
Afganistan'da cumhurbaşkanlığı seçimi için adaylık başvurusu başladı.

Afganistan Bağımsız Seçim Komisyonu, cumhurbaşkanlığı seçimi adaylık başvurusunun bu sabah itibarıyla başladığını açıkladı.

Açıklamada, Tacik kökenli Kongre-i Milli Partisi Lideri Abdullatif Pedram'ın komisyona gelerek ilk adaylık başvurusunu yapan kişi olduğu kaydedildi.

Ülkede cumhurbaşkanlığı seçimi 20 Temmuz'da yapılacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 01:40 Kaynak: AA

Sabah, Afganistan, Güncel
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