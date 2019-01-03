Afganistan'da Cumhurbaşkanlığı Seçimi
1 saat önce
Afganistan'da cumhurbaşkanlığı seçimi için adaylık başvurusu başladı.
Afganistan
'da cumhurbaşkanlığı seçimi için adaylık başvurusu başladı.
Afganistan Bağımsız Seçim Komisyonu, cumhurbaşkanlığı seçimi adaylık başvurusunun bu sabah itibarıyla başladığını açıkladı.
Açıklamada, Tacik kökenli Kongre-i Milli Partisi Lideri Abdullatif Pedram'ın komisyona gelerek ilk adaylık başvurusunu yapan kişi olduğu kaydedildi.
Ülkede cumhurbaşkanlığı seçimi 20 Temmuz'da yapılacak.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 01:40 Kaynak: AA
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