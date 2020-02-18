Afganistan'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin kesin sonuçlarına göre Eşref Gani koltuğunu korudu - Son Dakika
Son Dakika Dünya Afganistan'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin kesin sonuçlarına göre Eşref Gani koltuğunu korudu - Son Dakika Dünya

Afganistan'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin kesin sonuçlarına göre Eşref Gani koltuğunu korudu

7 saat önce

Afganistan Seçim Komisyonu, beş ay önceki seçimlere ilişkin nihai kararını açıklayarak Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin yeniden bu göreve seçildiğini duyurdu. Muhalefet, oyların şeffaf bir şekilde değerlendirilemediği için sonucu kabul etmediği açıkladı

Afganistan'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin kesin sonuçlarına göre Eşref Gani koltuğunu korudu, System.String[]

Afganistan Seçim Komisyonu, beş ay önceki seçimlere ilişkin nihai kararını açıklayarak Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin yeniden bu göreve seçildiğini duyurdu.


Afganistan Bağımsız Seçim Komisyonu Başkanı Hava Alem Nuristani, başkent Kabil'de düzenlediği basın toplantısında, seçim sonuçlarına ilişkin çalışmalarını tamamladıklarını belirterek Eşref Gani'nin oyların yüzde 50,64'ünü alarak yeniden cumhurbaşkanı seçildiğini kaydetti.

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Cumhurbaşkanı, Afganistan, Eşref Gani, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 06:34 
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