Son Dakika Haberleri: Afganistan'da Deaş'ın Sözde Sözcüsü Öldürüldü

Afganistan'da Deaş'ın Sözde Sözcüsü Öldürüldü

25 dakika önce

Afganistan'da terör örgütü DEAŞ'in sözde Horasan sözcüsünün düzenlenen hava saldırısında öldürüldüğü bildirildi.

Afganistan'da Deaş'ın Sözde Sözcüsü Öldürüldü, System.String[]
Afganistan'da terör örgütü DEAŞ'in sözde Horasan sözcüsünün düzenlenen hava saldırısında öldürüldüğü bildirildi.

İçişleri Bakanlığı sözcü yardımcısı Nasrat Rahimi, gazetecilere yaptığı açıklamada, DEAŞ'in Horasan kolu sözde sözcüsü Sultan Aziz Ezam'ın güvenlik güçlerinin düzenlediği hava saldırısında öldürüldüğünü duyurdu.

Rahimi, saldırıda ayrıca Ezam'ın 3 korumasının da öldüğünü belirtti.

Hava saldırısının nerede düzenlendiği açıklanmadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 01:25 Kaynak: AA

Horasan, Afganistan, Güncel
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