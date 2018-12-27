Afganistan'da Deaş'ın Sözde Sözcüsü Öldürüldü
25 dakika önce
Afganistan'da terör örgütü DEAŞ'in sözde Horasan sözcüsünün düzenlenen hava saldırısında öldürüldüğü bildirildi.
Afganistan
'da terör örgütü DEAŞ'in sözde Horasan
sözcüsünün düzenlenen hava saldırısında öldürüldüğü bildirildi. İçişleri Bakanlığı
sözcü yardımcısı Nasrat Rahimi, gazetecilere yaptığı açıklamada, DEAŞ'in Horasan kolu sözde sözcüsü Sultan Aziz Ezam'ın güvenlik güçlerinin düzenlediği hava saldırısında öldürüldüğünü duyurdu.
Rahimi, saldırıda ayrıca Ezam'ın 3 korumasının da öldüğünü belirtti.
Hava saldırısının nerede düzenlendiği açıklanmadı.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 01:25 Kaynak: AA
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