Afganistan'da Dehendere Barajı'nın güvenliğini sağlayan iki polis silahlı saldırıda öldü - Son Dakika

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Hipilvak, saldırıda iki güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini, bir güvenlik görevlisinin yaralandığını belirtti.

Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab vilayetinde Dehendere Barajı'nın güvenliğini sağlayan Afgan emniyet mensuplarına, Taliban militanları tarafından düzenlenen silahlı saldırıda iki güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

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