Son Dakika Haberleri: Afganistan'da Devlet Erkanının Bulunduğu Törene Roketli Saldırı

Afganistan'da Devlet Erkanının Bulunduğu Törene Roketli Saldırı

1 saat önce

Afganistan'da, Hazaraların eski lideri Abdul Ali Mezari'nin ölüm yıl dönümü dolayısıyla stadda devlet erkanının katılımıyla gerçekleşen törene yapılan roket ve havanlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.

Afganistan'da Devlet Erkanının Bulunduğu Törene Roketli Saldırı, System.String[]
Afganistan'da, Hazaraların eski lideri Abdul Ali Mezari'nin ölüm yıl dönümü dolayısıyla stadda devlet erkanının katılımıyla gerçekleşen törene yapılan roket ve havanlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasrat Rahimi, yaptığı açıklamada, başkent Kabil'in Barçi bölgesindeki Musalla Stadı'nda toplanan kalabalığın üzerine roket ve havan saldırısı düzenlendiğini söyledi.

Rahimi, saldırıların, Hazaraların eski lideri Abdul Ali Mezari'nin ölüm yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen ve devlet erkanın katıldığı törene yapıldığını kaydetti.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Vahid Mayar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırılarda 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 22 kişinin de yaralandığını belirtti.

Yaralananlar arasında temmuz ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olan Abdul Latif Pedram'ın da bulunduğu bildirildi.

Saldırı esnasında törende, Afganistan İcra Kurulu Başkanı Abdullah Abdullah, eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai, Cumhurbaşkanı adayı Hanif Atmar, Dışişleri Bakanı Selahuddin Rabbani bulunuyordu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 04:20 Kaynak: AA

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