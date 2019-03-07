Afganistan'da Devlet Erkanının Bulunduğu Törene Roketli Saldırı

Afganistan'da, Hazaraların eski lideri Abdul Ali Mezari'nin ölüm yıl dönümü dolayısıyla stadda devlet erkanının katılımıyla gerçekleşen törene yapılan roket ve havanlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.

Afganistan'da, Hazaraların eski lideri Abdul Ali Mezari'nin ölüm yıl dönümü dolayısıyla stadda devlet erkanının katılımıyla gerçekleşen törene yapılan roket ve havanlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.



İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasrat Rahimi, yaptığı açıklamada, başkent Kabil'in Barçi bölgesindeki Musalla Stadı'nda toplanan kalabalığın üzerine roket ve havan saldırısı düzenlendiğini söyledi.



Rahimi, saldırıların, Hazaraların eski lideri Abdul Ali Mezari'nin ölüm yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen ve devlet erkanın katıldığı törene yapıldığını kaydetti.



Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Vahid Mayar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırılarda 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 22 kişinin de yaralandığını belirtti.



Yaralananlar arasında temmuz ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olan Abdul Latif Pedram'ın da bulunduğu bildirildi.



Saldırı esnasında törende, Afganistan İcra Kurulu Başkanı Abdullah Abdullah, eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai, Cumhurbaşkanı adayı Hanif Atmar, Dışişleri Bakanı Selahuddin Rabbani bulunuyordu.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Hem Annelik Yapıyorlar Hem de Yangına Koşuyorlar

Konya'da Topluklu Ayakkabı Giyen Erkekler Kadınlarla Maç Yaptı

Brexit İçin Son 22 Gün

Sony, Ps4 "Remote Play" Özelliğini İphone ve İpad'e Getiriyor