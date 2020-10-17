Afganistan'da din alimi öldürüldü - Son Dakika

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde din alimi uğradığı bombalı saldırıda hayatını kaybetti.
Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, vilayetin Surh Rod ilçesinde bir din aliminin uğradığı bombalı saldırıda yaşamını yitirdiğini söyledi.
Bombanın din alimi Mevlevi Ali Ahmet Muhlis'in eğitim verdiği medresedeki dinlenme odasına yerleştirildiğini ifade eden Hogyani, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
- Kaynak: AA
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