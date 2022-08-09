BAGLAN, 9 Ağustos (Xinhua) -- Afganistan'ın Baglan vilayetinde çiftçiler yeni hasat ettikleri domatesleri taşıyor, 7 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Mehrabuddin Ibrahimi/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
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Son Dakika › Güncel › Afganistan'da Domates Hasadı - Son Dakika
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