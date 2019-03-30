Afganistan'da Dostum'un Araç Konvoyuna Saldırı
1 saat önce
Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Raşid Dostum'un konvoyuna silahlı saldırı düzenlendi.
Afganistan Cumhurbaşkanı
Birinci Yardımcısı Raşid Dostum'un konvoyuna silahlı saldırı düzenlendi. Dostum, saldırıdan yara almadan kurtuldu.
Dostum, Şibirgan
'da basına yaptığı açıklamada, Mezar-ı Şerif kentinden Şibirgan'a konvoy halinde giderken üç bölgede Taliban'ın saldırısına uğradığını belirtti. Saldırıda bir korumasının yaşamanı yitirdiğini ifade eden Dostum, 2 korumasının da yaralandığını söyledi. Dostum, saldırılarda yaralanmadığını aktardı.
Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahit
ise saldırılarda Dostum'un 4 korumasının öldüğünü iddia etti.
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 08:28 Kaynak: AA
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