Son Dakika Haberleri: Afganistan'da Dostum'un Araç Konvoyuna Saldırı

Afganistan'da Dostum'un Araç Konvoyuna Saldırı

1 saat önce

Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Raşid Dostum'un konvoyuna silahlı saldırı düzenlendi.

Afganistan'da Dostum'un Araç Konvoyuna Saldırı, System.String[]
Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Raşid Dostum'un konvoyuna silahlı saldırı düzenlendi. Dostum, saldırıdan yara almadan kurtuldu.

Dostum, Şibirgan'da basına yaptığı açıklamada, Mezar-ı Şerif kentinden Şibirgan'a konvoy halinde giderken üç bölgede Taliban'ın saldırısına uğradığını belirtti. Saldırıda bir korumasının yaşamanı yitirdiğini ifade eden Dostum, 2 korumasının da yaralandığını söyledi. Dostum, saldırılarda yaralanmadığını aktardı.

Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahit ise saldırılarda Dostum'un 4 korumasının öldüğünü iddia etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 08:28 Kaynak: AA

Afganistan Cumhurbaşkanı, Güncel
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